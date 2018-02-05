Ne yaptın Muslera! Beşiktaş'ın 13 katı...
Galatasaray file bekçisi, Sivasspor maçının ardından ilginç bir olaya imza attı.
Yan toplar Galatasaray'ı yakmaya devam ediyor. Takımın korkulu rüyası olan yan toplardan sarı kırmızılılar son iki sezonda kalesinde tam 26 kez kafa golü gördü.
Sivas deplasmanında da ilk golü hava topundan yiyen Galatasaray, bu sezon kafa gollerinden ağlarını 9 kez düşürdü ve son iki sezonda bu tarz yediği gol sayısı 26'ya çıktı.
BEŞİKTAŞ YIKILMIYOR
Hava toplarına bir türlü önlem alamayan sarı-kırmızılı ekibin aksine Fenerbahçe iki yılda 9, Başakşehir 8 gol yedi.
Beşiktaş ise Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü kalesinde. İki yılda çıktığı 54 maçta sadece 2 kez kafayla avlanan siyah-beyazlılar, bu alanda rakiplerine üstünlük sağladı. (Fotomaç)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle