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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Ne yaptın Kolarov! Şaşırtan rakam...

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Fenerbahçe'nin dün İstanbul'a getirdiği Sırp futbolcu Aleksander Kolarov'un transferini bugün tamamlayarak açıklaması bekleniyor. Sırp yıldızın kariyerine bakıldığı istatistikleri şaşırtıyor.

Sarı lacivertlilerin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aleksander Kolarov’un bonservisi için sembolik bir bedel ödeme konusunda Roma ile anlaşırken, 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık kontrat teklif edildi.

Forvet gibi sol bek

Sol bek bölgesinde görev yapan Sırp futbolcunun kariyerine bakıldığında sıradışı özelliği öne çıkıyor.

Kolarov savunma oyuncusu olmasına rağmen attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

Yıldız futbolcu kariyerinde 447 maça çıkarken, bu maçlarda bir savunma oyuncusu için oldukça yüksek olan 45 gol ve 61 asist istatistikleriyle oynadı.

Kolarov geçtiğimiz sezon ise 43 maçta sahaya çıkarken 9 gol ve 2 asist üretti.

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe Kolarov'la hem savunmasına büyük güç katarken, hücumda da etkili bir silah kazanmış olacak.

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Ne yaptın Kolarov Şaşırtan rakam...

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