Ne yaptın Kolarov! Şaşırtan rakam...
Fenerbahçe'nin dün İstanbul'a getirdiği Sırp futbolcu Aleksander Kolarov'un transferini bugün tamamlayarak açıklaması bekleniyor. Sırp yıldızın kariyerine bakıldığı istatistikleri şaşırtıyor.
Sarı lacivertlilerin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aleksander Kolarov’un bonservisi için sembolik bir bedel ödeme konusunda Roma ile anlaşırken, 33 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık kontrat teklif edildi.
Forvet gibi sol bek
Sol bek bölgesinde görev yapan Sırp futbolcunun kariyerine bakıldığında sıradışı özelliği öne çıkıyor.
Kolarov savunma oyuncusu olmasına rağmen attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.
Yıldız futbolcu kariyerinde 447 maça çıkarken, bu maçlarda bir savunma oyuncusu için oldukça yüksek olan 45 gol ve 61 asist istatistikleriyle oynadı.
Kolarov geçtiğimiz sezon ise 43 maçta sahaya çıkarken 9 gol ve 2 asist üretti.
Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe Kolarov'la hem savunmasına büyük güç katarken, hücumda da etkili bir silah kazanmış olacak.
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