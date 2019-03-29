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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Ne yaptın Güven! Tam 20 katına...

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Ne yaptın Güven! Tam 20 katına...

Sezon başında piyasa değeri 50 bin Euro olan Güven’in değeri milyon Euro oldu. 700 bin Euro’ya alınan Dorukhan’ın ise yeni değeri 3 milyon 500 bin Euro. Güven değerini 20’ye katladı.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Dorukhan değeri en çok artan oyuncular oldu. Değerini en çok katlayan isimlerin en başında Güven Yalçın geliyor. Sezon başında piyasa değeri 50 bin Euro olan Güven'in şimdiki değeri 1 milyon Euro oldu.

DORUKHAN İKİNCİ SIRADA

Sezon başı Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan'ın ise o dönemli piyasa değeri 700 bin Euro'ydu. Devre arasında değerini 1 milyon 750 bin Euro'ya yükselten 22 yaşındaki Dorukhan'ın güncellenen piyasa değeri ise 3 milyon 500 bin Euro oldu.

Beşiktaş'ta Güven ve Dorukhan performansları artınca değerleri en çok yükselen iki futbolcu oldu.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, eski kulübü Eskişehirspor'u ziyaret etti...

"Türklerin yenemeyeceği takım yok"Beşiktaş’ın ve A Milli Takımın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Moldova ile oynanan maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği 2 günlük izinde eski takımı Eskişehirspor’u ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dorukhan, milli formayla ilk 11’de ilk defa Eskişehir’de saha çıktığı için çok mutlu olduğunu ve Fransa maçında da galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.
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