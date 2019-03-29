Ne yaptın Güven! Tam 20 katına...
Sezon başında piyasa değeri 50 bin Euro olan Güven’in değeri milyon Euro oldu. 700 bin Euro’ya alınan Dorukhan’ın ise yeni değeri 3 milyon 500 bin Euro. Güven değerini 20’ye katladı.
Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Dorukhan değeri en çok artan oyuncular oldu. Değerini en çok katlayan isimlerin en başında Güven Yalçın geliyor. Sezon başında piyasa değeri 50 bin Euro olan Güven'in şimdiki değeri 1 milyon Euro oldu.
DORUKHAN İKİNCİ SIRADA
Sezon başı Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan'ın ise o dönemli piyasa değeri 700 bin Euro'ydu. Devre arasında değerini 1 milyon 750 bin Euro'ya yükselten 22 yaşındaki Dorukhan'ın güncellenen piyasa değeri ise 3 milyon 500 bin Euro oldu.
Beşiktaş'ta Güven ve Dorukhan performansları artınca değerleri en çok yükselen iki futbolcu oldu.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, eski kulübü Eskişehirspor'u ziyaret etti...
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