Ne yaptın Ersun Yanal! Son 20 yılın en kötü ikinci performansı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNe yaptın Ersun Yanal! Son 20 yılın en kötü ikinci performansı...
GeriFutbol Ne yaptın Ersun Yanal! Son 20 yılın en kötü ikinci performansı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.12.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Ne yaptın Ersun Yanal! Son 20 yılın en kötü ikinci performansı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçelilerin yüzü yine gülmüyor. Sarı lacivertliler, 13. haftalar itibarıyla son 20 sezonunun en kötü ikinci performansını sergiledi. Bundan daha kötüsünü ise geçtiğimiz sezon yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal iddialı açıklamalar yapsa da sarı-lacivertlilerde işler yolunda gitmiyor. Yanal yönetiminde ligde şu ana kadar 22 puan toplayabilen Fenerbahçe'de bu değer son yirmi yılın en kötü ikinci performansı oldu.

Sarı-lacivertli ekibin en kötü karnesi ise geçtiğimiz yıl 13 haftada toplanan 13 puanla gerçekleşmişti. Kanarya en fazla puanı ise deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe dış sahada alabileceği 21 puanın 12'sini çimlere gömdü.

BU TABLO İLE ŞAMPİYONLUK HAYAL

Fenerbahçe, 13. haftalar itibarıyla puanda sergilediği en kötü dokuz sezonda sadece bir kez şampiyon olabildi. Kanarya 2018-19, 2017- 18, 2012-13 ve 2008-2009 sezonlarından eli boş ayrıldı.

2010-2011 sezonunda hedefe ulaşan Fenerbahçe, bu sezon öncesinde de 'en kötü dört sezon' karnesinde zirvede sezonu tamamlayamamıştı. (Sabah)

Fenerbahçe açıkladı: Bogdan Bogdanovic en iyiler arasında
Fenerbahçe açıkladı: Bogdan Bogdanovic en iyiler arasında

Ne yaptın Ersun Yanal Son 20 yılın en kötü ikinci performansı...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle