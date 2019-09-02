Ne yaptın Diagne! 'Acil işim var...'
Galatasaray'ın olay ismi Mbaye Diagne, ilginç bir transfer öyküsüyle Club Brugge takımının yolunu tuttu.
Anderlecht'e kiralık transferi konuşulan Diagne, büyük bir sürprizle Club Brugge ile anlaştı.
Galatasaray'da bu kulüple görüşmelere başladığını açıklarken, ortaya ilginç bir transfer öyküsü çıktı.
Öyle ki Anderlecht kanadı Diagne'nin transfer sürecindeki tutumu karşısında şaşkına döndü. Anderlecht yöneticileri “Her konuda anlaşmıştık. Protololü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin diye sormuşken acil bir işim var diyerek telefonu kapadı. Acil işi Brugge ile sözleşme imzalamasıymış.” açıklamasında bulundu.
GALATASARAY GECE YARISI KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrafor, sezonun ilk yarısında 20, ikinci yarısında 10 kez olmak üzere toplamda 30 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu. Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.
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