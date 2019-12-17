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Futbol
17.12.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Ne yaptın Aykut Kocaman! 8 oldu...

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Ne yaptın Aykut Kocaman! 8 oldu...

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'da galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Yeşil beyazlılar, bu süreçteki 8 maçın 5'inde ise sahadan puansız ayrıldı.

Spor Arena Detay | Bu sezon ligde ve kupada hayal kırıklığı yaşayan İttifak Holding Konyaspor'da galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Yeşil beyazlılar, güçlü rakibi Başakşehir'le 1-1 berabere kalarak puanını 15 yaptı fakat 15. sıradaki yeri değişmedi.

5 Ekim'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, o günden bu yana galibiyet elde edemezken; teknik direktör Aykut Kocaman da eleştirilere maruz kaldı. Konyaspor, bu süreçteki 8 maçın 5'inde ise sahadan puansız ayrıldı.

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İşte son 8 maç;

Konyaspor 0 - 2 Yeni Malatya
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor  
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği   
Sivasspor 2 - 0 Konyaspor  
Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş
Çaykur Rizespor 3 - 1 Konyaspor  
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep FK     
Başakşehir 1 - 1 Konyaspor  

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