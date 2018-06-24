Ne yaptın Ahmed! Cimbom'u böyle yaktı...
Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Ahmed Musa'nın Dünya Kupası'nda Nijerya forması ile gösterdiği performans herkes tarafından dikkat çekti. Tabii ki bu dikkatin bir de mali karşılığı oldu...
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Ahmed Musa, Dünya Kupası'ndaki performansıyla piyasa yaptı. Cuma günü Nijerya'nın İzlanda'yı 2-0 yendiği grup maçında 2 gol atarak yıldızlaşan 25 yaşındaki forvetin kulübü Leicester'ın fiyat yükseltmeye hazırlandığı bildirildi.
'Leicester Mercury' gazetesinde yer alan haberde, İngiliz ekibinin Musa'nın artan performansına paralel olarak istediği kiralama ücretine zam yapacağı belirtilirken, yüksek bir bonservis bedeliyle satışının da gündeme gelebileceği ifade edildi.
Öte yandan Leicester taraftarları, Musa'nın takımda kalması için kampanya başlattı. Arsenal taraftarları ise sosyal medyadan yönetime mesaj göndererek, Ahmed'in transfer edilmesini istediler.
Ahmed Musa, geleceğinin henüz netleşmediğini belirtti:
"CSKA'ya gitmeden önce 6 ay oynamadım. Tekrar değerlenmemi sağladıkları için teşekkür ediyorum. Geleceğim henüz net değil. Önümüzd eki 2 hafta içinde Leicester'da kalıp kalmayacağıma karar vereceğiz."
GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI YÜKSEK
D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alan Nijerya, son karşılaşmasında Arjantin'i yenerse otomatik olarak tur atlayacak. Beraberlik durumunda ise İzlanda'nın Hırvatistan karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. (Sabah)
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