Ne Totti ne Cannavaro! Sadece Cengiz Ünder'i seviyor...
Sosyal medyada Cengiz Ünder hayranı sevimli köpeğin videosu büyük ilgi gördü.
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in popülerliği giderek artıyor. Dünyaca ünlü takımların radarına giren genç futbolcunun ismini duyan köpeğin heyecanı sosyal medyada epey ilgi konusu oldu.
Köpeğin sahibi efsane futbolcular Francesco Totti ve Fabio Cannavaro gibi isimleri duyunca tepki vermiyor. Cengiz Ünder'in adını işittiğinde ise sevgi gösterilerinde bulunuyor.
Cengiz Ünder'in ismini duyunca yerinde duramayan köpek pic.twitter.com/Ebzrlesmhs— Spor Arena (@sporarena) 22 Aralık 2018
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