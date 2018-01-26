Ne söylediğini açıkladı! Herkes merak ediyordu...

Kayserispor’un 10 numarası, Galatasaray’ın transferdeki adaylarından Deniz Türüç, Sarı-Kırmızılı ekibe karşı ligde oynadıkları son maçta, Aslan’ın hocası Fatih Terim’e sarılarak bir süre sohbet etmişti.

Lig Radyo’daki Mixed Zone programına konuşan 24 yaşındaki futbolcu, işte o anı anlattı...

En Çok Oynanan Bahis 115 Galatasaray - Osmanlıspor 3 MS1 1,25 8133 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 115 Galatasaray - Osmanlıspor 3 11,25 %98,39 X4,60 %0,82 25,50 %0,79

Fatih Terim’in, kendisini A Milli Takım’a çağıran ilk teknik kişi olduğunu hatırlatan Deniz Türüç, “Hocamla aramızda özel bir ilişki var. Çünkü o benim emeğimin, yeteneğimin karşılığını veren ilk antrenördü. Milli takıma seçildiğim gün yaşadığım o mutluluğu dün gibi hatırlıyorum. Maçta da birbirimizi görünce hocama sarılmak istedim, her şey için teşekkür etmek istedim. Orada konuştuklarımız da aramızda kalsın” ifadelerini kullandı.