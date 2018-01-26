Ne söylediğini açıkladı! Herkes merak ediyordu...

Kayserispor’un 10 numarası, Galatasaray’ın transferdeki adaylarından Deniz Türüç, Sarı-Kırmızılı ekibe karşı ligde oynadıkları son maçta, Aslan’ın hocası Fatih Terim’e sarılarak bir süre sohbet etmişti.
Lig Radyo’daki Mixed Zone programına konuşan 24 yaşındaki futbolcu, işte o anı anlattı...
Fatih Terim’in, kendisini A Milli Takım’a çağıran ilk teknik kişi olduğunu hatırlatan Deniz Türüç, “Hocamla aramızda özel bir ilişki var. Çünkü o benim emeğimin, yeteneğimin karşılığını veren ilk antrenördü. Milli takıma seçildiğim gün yaşadığım o mutluluğu dün gibi hatırlıyorum. Maçta da birbirimizi görünce hocama sarılmak istedim, her şey için teşekkür etmek istedim. Orada konuştuklarımız da aramızda kalsın” ifadelerini kullandı.