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Ne söylediğini açıkladı! Herkes merak ediyordu...

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maç öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in yanına gelen Deniz Türüç, aralarında geçen diyaloglar hakkında açıklama yaptı.

Hürriyet Haber
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Kayserispor’un 10 numarası, Galatasaray’ın transferdeki adaylarından Deniz Türüç, Sarı-Kırmızılı ekibe karşı ligde oynadıkları son maçta, Aslan’ın hocası Fatih Terim’e sarılarak bir süre sohbet etmişti.

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Fatih Terim’in, kendisini A Milli Takım’a çağıran ilk teknik kişi olduğunu hatırlatan Deniz Türüç, “Hocamla aramızda özel bir ilişki var. Çünkü o benim emeğimin, yeteneğimin karşılığını veren ilk antrenördü. Milli takıma seçildiğim gün yaşadığım o mutluluğu dün gibi hatırlıyorum. Maçta da birbirimizi görünce hocama sarılmak istedim, her şey için teşekkür etmek istedim. Orada konuştuklarımız da aramızda kalsın” ifadelerini kullandı.

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