 Ne Messi ne Ronaldo... Harry Kane

Kane, dün gece Wembley'de 3-1 sonuçlanan Dortmund-Tottenham maçında attığı iki golle adını Messi ve Ronaldo'nun da olduğu 2017'nin en golcü 5 futbolcusu listesine yazdırdı.
Harry'nin bu sene 29 golü bulunmasına karşın Kane bu golleri rakiplerine nazaran daha az karşılaşmada oynayarak kaydetti.
Messi, bu sene 38 maçta 39 gol kaydederek herkesten fazla gol attı.
Edinson Cavani,Paris Saint Germain için 34 maçta 34 gol kaydederken Bayern Münih'in starı Robert Lewandowski ise 29 maçta 30 gol ile 3. sırada yer aldı.
Harry Kane, 27 maçta 29 gol atma başarısını gösterirken C.Ronaldo, 30 maçta 29 kez ağları sarstı.
Kane'in verimlilik açısından bütün rakiplerini geride bıraktığı gözlerden kaçmadı.
Tottenham'ın teknik patronu Mauricio Pochettino, Dortmund maçı sonrasında Harry'i överek:
''Harry karikaydı.Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller,hak ettiği saygınlığa ulaşacağını gösteriyor. O, dünyanın en iyi forvet oyuncusu.Şampiyonlar Ligi, dünyadaki en önemli organizasyonlardan biridir. Harry'e hak ettiği değeri vereceklerdir.'' şeklinde kounuşmuştu. (Sun)