Ne gol var ne asist! Suskun Aslanlar...

Galatasaray yeni transferleriyle berabere sezona fırtına gibi başlarken, bazı yıldızların performansı da dip yapmış durumda... Geçtiğimiz sezon takımın hücum yükünü üstlenen isimlerden Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş adeta kayıpları oynuyor. Eren Derdiyok geçen sezon 31 maçta 1605 dakika süre alırken, 10 gol ve 1 asist üretmişti. Yasin Öztekin 28 maçta 2058 dakika sahada kalırken, yine 10 gol ve 1 asistle oynamıştı. Sinan ise 18 maçta 658 dakika forma giyip 7 gol atıp, 2 asist yapmıştı.G

EREN, GOMİS'İN ARKASINDA KALDI

Bu üçlünün şu ana kadarki performansı, geçen sezonu mumla aratıyor. Eren, Sinan ve Yasin şu ana kadar Süper Lig'de geride kalan 7 haftada toplam 84 dakika süre alabildi. 3 futbolcu da hiçbir maçta 11'de forma giyemezken, takıma gol veya asist katkısı da yapamadı. Eren, süper bir çizgi yakalayan Gomis'in arkasında kalırken, Yasin de formayı Rodrigues'e kaptırdı. Sinan ise hem transfer dedikoduları hem de kötü performansı sonrası kulübeden kurtulamadı. (Takvim)