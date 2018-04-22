Ne gol, ne asist... Deplasmanda yokum!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNe gol, ne asist... Deplasmanda yokum!
GeriFutbol Ne gol, ne asist... Deplasmanda yokum!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
22.04.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Ne gol, ne asist... Deplasmanda yokum!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ne gol, ne asist... Deplasmanda yokum!

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, 12 deplasman maçında ne gol atabildi, ne de tek bir asist yaptı... Özetle, yokları oynadı...

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek haftayı lider kapatan Galatasaray'da uzun bir sürenin ardından alınan deplasman galibiyeti yüzleri güldürürken, Younes Belhanda'nın performansı ise sarı kırmızılı teknik heyeti ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

12 MAÇTA GOL VEYA ASİSTİ YOK
Sezon başından bu yana skora etki etmediği gerekçesiyle yoğun bir eleştiriye maruz kalan Younes Belhanda, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı futbolu, deplasman maçlarına yansıtamıyor. Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 15 deplasman maçının 12'sinde sahada olan Faslı yıldız, bu 12 maçta gol veya asist üretemedi. Bu sezon ligde 2 gol ve 8 asistlik performansa imza atan Belhanda, skora katkı yaptığı tüm maçları Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı.

SON 7 MAÇTA SKOR ÜRETEMEDİ
Belhanda ayrıca, 23 Şubat tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Bursaspor mücadelesinden bu yana skora katkıda bulunamadı. Bursaspor mücadelesinin ardından ligde 7 maça çıkan Cimbom'un 10 numaralı futbolcusu Belhanda, bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında da iyi bir performans sergileyemeyen Belhanda, mücadelenin 66'ncı dakikasında yerini Yasin Öztekin'e bırakmıştı.

Ne gol, ne asist... Deplasmanda yokum

ELEŞTİRİ OKLARI FEGHOULI'NİN DE ÜZERİNDE
Takımın bir diğer yıldızı Sofiane Feghouli de deplasman performansı eleştirilen isimlerden biri konumunda. Cezayirli oyuncu, sarı kırmızılı takımın oynadığı 15 deplasman maçının 13'ünde sahada yer alırken, bu 13 maçta 1 gol 5 asiste imza attı. Ancak Feghouli deplasmanda yaptığı 5 asistin 3'ünü, sarı kırmızılı takımın 7 gol attığı Kardemir Karabükspor maçında üretti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki oyuncuyla da özel olarak ilgilenerek kalan 4 lig maçında bu oyunculardan maksimum performansı almaya çalışacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Söz Aykut Kocaman'da... Şenol Güneş için olay soru: 'Kan nerede?'

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Müge Anlı ve Esra Erol'u karşı karşıya getirdi