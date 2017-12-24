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Ne Denizli, Ne Boluspor!

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

A.A
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Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Sezgin Çınar, Habip Tiryaki
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Kappel, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 89 Şevki Çınar), Taşkın İlter, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Berkan Afşarlı (Dk. 74 Anıl Taşdemir)
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 77 Andre Santos), Akabueze (Dk. 82 Melih Okutan), Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Dk. 65 Guido Koçer), Caner Cavlun
Goller: Dk. 27 Cihan Özkaymak (Denizlispor), Dk. 43 Poepon (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Mustafa Durak, Dk. 36 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 72 Renato Arapi, Dk. 77 Özgür İleri, Dk. 89 Andre Santos (Boluspor), Dk. 70 Berkan Afşarlı (Denizlispor)

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