Ne Bursa, ne Gençler... 1-1'lerini yenemediler!

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Erdem Bayık (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx)- Barış Yardımcı (xx), William Ekong (xx), Titi (xxx), Yusuf Erdoğan (xx), Mikel Agu (xx), Aziz Behich (xx), Dzon Delarge (x) (Dk. 55 Kubilay Kanatsızkuş x), Pablo Batalla (xx), Josua John (xxx) (Dk. 82 Kofi Atta x), Bogdan Stancu (x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf (xxx)- Ahmet Oğuz (x) (Dk. 21 Murat Duruer xx), Ousmane N’Diaye (xx), Siarhei Palitsevich (xx), Uğur Çiftçi (xxx), Abdul Khalili (xx), Aleksandar Scekic (x) (Dk. 79 Kamal Issah x), Ahmet İlhan Özek (xx), Zeki Yavru (xx), Elvis Manu (xx), Petar Skuletic (xx) (Dk. 72 Marko Milinkovic x) SARI KARTLAR: Titi, Josua John (Bursaspor), Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Murat Duruer, Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk.65 Titi (Bursaspor), Dk.52 Petar Skuletic (Gençlerbirliği)

20’nci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Önce Dzon Delarge, aldığı pas sonrası topla birlikte sağdan ceza sahasına yönelirken, Scekic müdahalesiyle topu kornere gönderdi. Korner sonrasında ise bu kez Yusuf Erdoğan sol kanattan içeriye doğru ortasını yaptı. Arka direkte boş kalan Mikel Agu top kontrolünün ardından şutunu çekerken açıyı iyi kapatan Hopf, kurtarışıyla topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

29’uncu dakikada Batalla’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında topu önünde bulan Stancu pasını Agu’ya aktarmak istedi, ancak savunmada son anda araya giren Skuletic topa müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

35’inci dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan verdiği şık pas sonrası topla hareketlenen Josua John ceza sahasına girerek ortasını yaptı. Kaleci Hopf’un dokunduğu meşin yuvarlak arka direkteki Delarge’e gelirken, yeşil beyazlı oyuncu topun kontrolünü sağlayamadan savunmada Uğur araya girdi ve müdahalesiyle tehlikeyi önledi.

43’üncü dakikada Barış’ın sağ çizgiden içeriye doğru gönderdiği topu Patlisevich arkasına doğru aşırdı. Burada topla buluşan Josua John’un vuruşunda ise meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından farklı bir şekilde auta çıktı.

52’nci dakikada Gençlerbirliği’nin golü geldi. İkinci yarıya etkili başlayan Ankara temsilcisi seri paslarla rakip kaleye yönelirken, Ahmet İlhan ile paslaşmaları sonrasında altıpas üzerinde yeniden topla buluşan Skuletic müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 0-1.

65’inci dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Josua, aldığı uzun pas sonrasında sağ kanattan ceza sahasına yönelerek orta-şut karışımını vuruşunu yaptı. Kale önünde ise hazır bekleyen Titi, son anda topa ayak koyarken direğe de çarpan top kale çizgisine paralel ilerledi ve diğer direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

68’inci dakikada Murat Duruer’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka tarafa doğru giden topa Abdul Khalili gelişine sert vurdu. Kaleci Harun’u geçen meşin yuvarlağı Barış çizgiden çıkararak mutlak golü önledi.

90’ıncı dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Batalla’nın kaleye uzak bir noktada sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahasında topa iyi yükselen Mikel Agu, kafa vuruşunu yaptı. Kaleye doğru yönelen top direğe çarparken, dönen topu savunma kornere doğru uzaklaştırdı.

Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.