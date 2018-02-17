Ne Balıkesir, ne Elazığspor! 1-1'lerini üzmediler...
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz (Dk. 83 Oğuz Yılmaz), Nizamettin Çalışkan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 88 Sedat Şahintürk), Burak Çalık (Dk. 70 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Tatos (Dk. 68 Hora), Diarra (Dk. 80 Muhammed Ildız), Murat Akça, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 62 Mertan Caner Öztürk), Sezgin Coşkun, Orhan Şam, Tom Silva
Goller: Dk. 48 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), Dk. 76 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 59 Canberk Dilaver, Dk. 63 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)
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