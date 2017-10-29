N'Doye, "Benim için rakip fark etmiyor çıkıp işimi yapıyorum..."

Dame N'Doye'un sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Galatasaray güçlü ve iyi oynayan takım. Biz bugün hocamızın dediği gibi önce bastık ve güzel bir iş çıkardık. Bugün fark yaratan takım oyunuydu. Rodallega ve Burak Yılmaz soyunma odasına geldiler ve bizi desteklediler. Oynayan, oynamayan bütün arkadaşlarımız birbirine yardımcı oldu ve fark yarattık"

Basın açıklaması

"İyi bir galibiyet elde ettik, biraz şanslıydık ve mutluyuz. Galatasaray'a gol attım ama benim için rakip fark etmiyor çıkıp işimi yapıyorum."