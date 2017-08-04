Ndiaye’yi İngilizler ve Tudor uçurdu

GALATASARAY’ın yeni transferi Badou Ndiaye’nin bonuslar dahil, 9 milyon Euro’ya ulaşan bonservis bedeli ve kendisine verilecek senelik 2 milyon 750 bin Euro, tartışma yarattı.

Bu oyuncunun maliyetinin yükselmesinde iki temel etken bulunuyor. Birincisi, İngiltere’den iki kulübün talip olması. West Ham ve Stoke City’nin devreye girmesi G.Saray’ı rekabet içine soktu. İkincisi, teknik direktör Igor Tudor’un geldiği günden bu yana Ndiaye için ‘Olmazsa olmazım’ demesi. Bu ısrar da kulübün pazarlıkta elini zayıflattı.

FIRSATÇI MENAJERLER

Galatasaray, önce 5 milyon Euro’luk teklif yaptı. Ama West Ham 8, Stoke City de 10 milyon Euro önerince, sarı kırmızılı yönetimde, ‘Biz almazsak İngilizler alacak’ düşüncesi hakim oldu.

Igor Tudor’un ısrarını öğrenen oyuncunun temsilcileri de ‘tok satıcı’yı oynadı. Ndiaye’nin gönlü İngilizlerde değildi. Sonunda G.Saray, Osmanlıspor’u 1.5’u bonus olmak üzere toplam 9 milyon Euro’ya ikna etti.