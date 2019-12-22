Ndiaye'nin Trabzonspor'dan istediği ücret!

Trabzonspor aradığı 8 numarayı buldu: Badou Ndiaye...

Stoke City, oyuncunun da gitmek için ısrarlı davranmasıyla kiralama ücretinden de vazgeçti ve bordo-mavililerin önünde engel kalmadı. Ancak İngiliz kulübü 2 şart sundu: Oynatma garantisi ve haftalık 35 bin Sterlin'lik ücretin ödenmesi.

Oynatma garantisi vermeyen bordo-mavili kulüp yıllık ücretinin geri kalan kısmını ödemeyi kabul etti. Ayrıca Ndiaye'nin içerideki bir miktar alacağını da Trabzonspor karşılayacak.

İstanbul'a gelen Ndiaye ise, "Yeni bir savaş istiyorum ve bunu tanıdığım bir yerde tanıdığım insanların olduğu ortamda yapmak istiyorum" dedi. Trabzon, Ndiaye ile 1.5 yıllık sözleşİ me imzalamak istiyor. (Fanatik)