Ndiaye'nin manajeri transferi açıkladı! Fenerbahçe...
Eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'in transferini bitirmek üzere olan Fenerbahçe, Ndiaye'yi de kadrosuna katmaya çok yakın...
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden, son olarak Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'e formayı giydiren, Garry Rodrigues ve Altay Bayındır'ı da kadrosuna katmaya çok yakın olan Fenerbahçe'de, son olarak Ndiaye ismi gündeme geldi.
Bonservisi Stoke City'de olan ve son olarak Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye'nin, Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu iddia edildi.
A Spor'da yer alan habere göre; Senegalli oyuncunun menajeri D'Avila, "Ndiaye Fenerbahçe'ye yakın" sözleriyle transferin bitme aşamasında olduğunu belirtti.
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