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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Ndiaye transferine soruşturma
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Futbol
03.02.2018 - 08:10, Son Güncelleme:

Ndiaye transferine soruşturma

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Mustafa Cengiz, Senegalli oyuncunun Osmanlıspor’dan Galatasaray’a transferi konusunda profesyonellerden detaylı bilgi istedi. Yetkililer ise topu eski başkan Özbek’e attı.

Galatasaray'da Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro+bonuslar karşılığında transfer edildiği açıklanan ancak gerçek maliyetinin 12 milyon euro olduğu iddia edilen Badou Ndiaye transferiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FutbolArena sitesi, başkan Mustafa Cengiz'in transfer konusunda yetkili olan mali işlerden de sorumlu kulüp yetkililerinden Senegalli oyuncunun transfer süreci ile ilgili derinlemesine bilgi istediğini belirtti. Yönetimin, kulüpte çalışan profesyonellerle yaptığı görüşmede Ndiaye transferinde yaşanan süreci özetlemelerini istediği dile getirildi. Kulüp profesyonellerinin ise Badou Ndiaye transferiyle seçimi kaybeden önceki başkan Dursun Özbek'in bizzat ilgilendiğini ve transferi bitirme adına Ankara'ya özel olarak gittiğini söyledikleri kaydedildi.

Özbek bitirdi

Dursun Özbek'in çek defteriyle birlikte Ankara'ya gittiği ve transferi burada bitirdiği vurgulandı. Kulüp profesyonelleri, Ndiaye transferine kendilerinin dahil olmadıklarını ifade ettiler.

Gerçek maliyeti 12 milyon

Galatasaray Ndiaye için 7.5 milyon euro tazminat fesih bedeli ödendiğini, bonus olarak da Osmanlıspor'a 25'er maçlık dilimler halinde 1.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a açıklamıştı. Ancak iddialara göre; bonuslar aslında menajerlik ücreti adı altında verildi. Ayrıca 4 yıllık anlaşma karşılığında Ndiaye'nin her yıl alacağı 2 milyon 750 bin euro garanti ücretin 750 bin euro'su da Osmanlıspor'a ödenmek üzere ileri tarihli çekler yazıldı... Bu yolla Osmanlıspor'a 3 milyon euro daha ödeneceği ve gerçek bonservis rakamının 7.5+1.5+3 milyon euro bedelle 12 milyon euro olduğu ileri sürülüyor.

Kulüp yalanladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Ndiaye'nin bonservis rakamıyla ilgili iddiaları daha önce yalanladı. KAP'a gönderilen açıklamada, "Son dönemde bazı basın ve yayın organlarında Futbol A Takımımızın transferlerine ilişkin gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz, faaliyet konusuna ilişkin yaptığı tüm iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etmektedir. Bu konuda KAP'a yapılmış olan açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemelidir" denilmişti.

 

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