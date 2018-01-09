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Ndiaye transferine 18 milyon Euro duvarı

Stoke City, Senegalli futbolcuyu almak üzere nabız yoklarken, G.Saray sözleşmedeki “18 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesini işaret etti.

Ali Naci KÜÇÜK
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Sezon başında Ndiaye’yi isteyen Stoke City Kulübü inatçı çıktı ve yeniden kapıyı çaldı. İngiliz kulübünün şu anda resmi teklif yapmasa da, menajerler aracılığı ile Ndiaye için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Galatasaray kulübü ise sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında aldığı oyuncu için kontrattaki fesih bedelini işaret edip kapıyı kapattı.

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Sarı kırmızılılar, ancak Ndiaye’nin isteği ve Stoke City Kulübü’nün de kontratta yer alan 18 milyon Euroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etmesi halinde bu transfere izin verecek.

Futbol

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