Ndiaye transferinde son durum! Galatasaray...
Sarı kırmızılıların kiralamak istediği Senegalli oyuncu senelik 4 milyon Euro istedi. Stoke City de kiralama bedeli talep edince görüşmeler tıkandı.
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in kiralanması yönünde rapor verdiği Badou Ndiaye’nin transferi zora girdi. Stoke City Kulübü küme düşse de Ndiaye’nin, Premier Lig’de sergilediği performans oyuncunun değerini katlarken, Galatasaray’ın kiralamak istediği futbolcuya geçen yıl sarı kırmızılı takımın kapısını çalan İngiliz ekipleri Crystal Palace ve Wolverhampton da talip oldu. İngiltere dışında İspanya Ligi’nden de teklif aldığı belirtilen Senegalli futbolcunun artan talipleri nedeniyle maliyeti de fırladı!
MALİYETİ 6.6 MİLYON EURO
Bununla beraber Ndiaye’nin menajerinin oyuncusunun Galatasaray’a gelmesi için yıllık en az 4 milyon Euro garanti para talep ettiği belirtildi. Sarı kırmızılı kulüp eski oyuncusuna en fazla 2.75 milyon Euro önerirken, görüşmeler tıkandı.
Ayrıca taliplerin artması sonrası Stoke City de kiralama bedelinde diretti. Bu gelişmelerin ardından, Ndiaye’nin 1 yıllık kiralama bedeli 6.6 milyon Euro’ya çıkınca Galatasaray’ın eski futbolcusunu kiralama ihtimalinin düştüğü belirtildi.
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