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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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02.04.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Ndiaye kararını verdi! Gelecek sezon...

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Ndiaye kararını verdi! Gelecek sezon...

Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin menajerinden, Senegalli futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Ndiaye gelecek sezon da sarı kırmızılı takımda forma giyecek mi? İşte detaylar...

Badou Ndiaye'den Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek açıklamalar. Tecrübeli oyuncunun menajeri William D'Avila Ndiaye'nin G.Saray'da mutlu olduğunu söyledi.

HER ZAMAN OLMAK İSTEDİĞİ YER
D'Avila yaptığı açıklamada, "Şu anda kalan 8 haftaya konsantre oldu. Stoke City takımına dönmeyeceği kesin. Galatasaray'ı çok seviyor ve her zaman olmak istediği yer" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN ONAYI ALINACAK
Ndiaye'nin menajeri gelecek sezonla ilgili ise şu an konuşmanın erken olduğunu belirtti.

Sarı-Kırmızılı yönetim Fatih Terim'in de onayını alarak Senegalli oyuncuyu gelecek sezon yeniden kiralayabilir.

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Ndiaye kararını verdi Gelecek sezon...

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