Ndiaye kararını verdi! Gelecek sezon...
Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin menajerinden, Senegalli futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Ndiaye gelecek sezon da sarı kırmızılı takımda forma giyecek mi? İşte detaylar...
Badou Ndiaye'den Galatasaraylı taraftarları mutlu edecek açıklamalar. Tecrübeli oyuncunun menajeri William D'Avila Ndiaye'nin G.Saray'da mutlu olduğunu söyledi.
HER ZAMAN OLMAK İSTEDİĞİ YER
D'Avila yaptığı açıklamada, "Şu anda kalan 8 haftaya konsantre oldu. Stoke City takımına dönmeyeceği kesin. Galatasaray'ı çok seviyor ve her zaman olmak istediği yer" ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM'İN ONAYI ALINACAK
Ndiaye'nin menajeri gelecek sezonla ilgili ise şu an konuşmanın erken olduğunu belirtti.
Sarı-Kırmızılı yönetim Fatih Terim'in de onayını alarak Senegalli oyuncuyu gelecek sezon yeniden kiralayabilir.
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