Ndiaye için işler iyi gitmiyor!
Badou Ndiaye'nin Premier Lig macerası kabus içinde geçiyor.
Devre arasında Galatasaray'dan 16 milyon euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye transfer olan Senegalli oyuncu, galibiyete hasret kaldı.
34. hafta mücadelesinde, West Ham karşısında 90. dakikaya 1-0 önde giren Stoke City, kalesinde gole engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte bitime 4 hafta kala 28 puanla 19. sırada yer alan Stoke City'nin düşme potasından çıkmak için; 28 puanlı Southampton ve 33 puanlı Swansea'nin üstüne çıkması gerekiyor.
Galatasaray'dan gitti, 3 puanı unuttu!
22 Ocak'ta Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Kayserispor maçında sahada olan Ndiaye, o günden bu yana iç saha ve deplasmanda 3 puan göremedi. (Ajansspor)
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