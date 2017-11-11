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Ndiaye için çılgın rakam! 90 milyon...

Başta Leicester ve Newcastle olmak üzere Ada kulüpleri Ndiaye’ye kanca attı. Menajerler 20 milyon Euro civarında (90 milyon TL) teklif gelebileceğini yönetime iletti.

Hürriyet Haber
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SEZON başı Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan Badou Ndiaye gösterdiği performansla kısa sürede tara ftarların sevgilisi olmayı başardı. Son yıllarda Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Senegalli yıldıza İngilizler'in ilgisi büyüyor. Transfer döneminin başında Osmanlıspor ile yakın temas kuran Ada kulüpleri yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre Leicester ve Newcastle, Ndiaye'ye kanca atmış durumda.

YÖNETİM BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR
İKİ kulübün yıldız futbolcunun tüm maçlarını izlediği ve devre arasında teklife hazırlandığı ifade ediliyor. Menajerlerin de 20 milyon Euro civarında bir teklif gelebileceği yönünde Galatasaray yönetimine bilgi verdiği konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar, Ndiaye'yi devre arasında bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Teklifler sezon sonuna bırakılacak. (Takvim)

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