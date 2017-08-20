Ndiaye: 'Harika bir oyuncu...'

İşte Ndiaye'nin açıklamaları;

İyi bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Senegalli oyuncu, "Mükemmel bir duygu eski takımıma karşı oynamak. Enteresan ama güzel bir duygu. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum ve elimden gelenin maksimumunu yapıyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Beraber mücadele ederek, iyi bir oyunla geldi galibiyet. İlk yarı dominanttık. 2. yarıda onların üstünlüğü oldu bazı anlarda ama, kendi sahalarındalar, normaldir" ifadelerini kullandı.

2 haftada 2 gol atan Tolga Ciğerci'nin de performansını değerlendiren Ndiaye, "Tolga Ciğerci'nin ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Attığı goller, kendine güven için önemli. Umarım böyle devam eder" dedi.