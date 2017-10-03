Ndiaye çok iddialı! Gerçek yüzümüzü daha görmediniz...

Aslan’ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye’den iddialı sözler... Sezon başında Osmanlıspor’dan 8 milyon Euro’ya transfer edilince maliyeti tartışma konusu olan 26 yaşındaki futbolcu, kısa sürede orta sahanın vazgeçilmezi haline geldi.

Henüz gol ya da asist üretmemesine rağmen hem takımı ileriye taşıyan hem de savunmaya yaptığı katkıyla takdir toplayan Ndiaye, sezonun geri kalanı için de oldukça umutlu.

Çok çalıştıklarını, bundan sonra daha da çok çalışacaklarını kaydeden Ndiaye, “Taraftarımız böyle oldukça, biz burada çok zor kaybederiz. Çok çalışıyoruz, takımda çok iyi uyum var. Daha da iyi olacağız. Gerçek Galatasaray’ı daha görmediniz” ifadelerini kullandı. (Fanatik)