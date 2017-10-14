Lakers’ta yenilik dalgalarının ardı arkası kesilmiyor. Analitik ekibinin başına Jason Rosenfeld’i getiren, Antawn Jamison’ı da scout olarak alan NBA ekibinde transferler sürüyor.
Gazeteci David Pick’in haberine göre Los Angeles Lakers, 19 yaşındaki Türk basketbol scout’u Can Pelister’i göreve getirdi.
Uluslararası basketbol marketinde daha aktif bir konuma gelmek ve genç yetenekleri önceden keşfetmeye başlamak isteyen NBA devi, son olarak Wasserman’da menajerlik şirketinde çalışan Pelister’le sözlü anlaşmaya vardı.
Can Pelister’in, Avrupa kıtasındaki yeteneklerin keşfedilip Los Angeles Lakers bünyesine katılmasında kilit bir rol oynayacağı öğrenildi.
Pelister, bir NBA takımında görev yapma şansı bulan en genç uluslararası scout olarak da tarihe geçecek.