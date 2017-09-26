NBA’ye özel imza!

Nike, NBA’a özel kalın ve süper-yastıklı NBA NikeGrip Power Crew ve orta boy yastıklı, hafif NBA NikeGrip Quick Crew çoraplarını tanıttı.

Nike, gerçekleştirdiği araştırmalar neticesinde oyuncuların performansında çorapların önemli rol oynadığını ortaya koydu. Nike, kaymaya karşı tutuş, koruma ve havalandırma sağlayan, bölgesel yastıklama için NikeGrip iplikleriyle ürettiği NBA NikeGrip Power Crew ile NBA NikeGrip Quick Crew’i basketbolseverlerin beğenisine sundu.

Yeni çoraplara efsaneler de tavsiyeleri ile imza attı

Oyuncuları aynı anda iki çorap giymekten kurtaracak kadar iyi çorap yapmaları için tasarımcılara meydan okuyan efsanevi NBA oyuncusu Kobe Bryant, çorapların ilk savunma hattını oluşturduğunu belirterek, “Maça götürdüğünüz en önemli şey ayaklarınız. Ayaklarınıza özen göstermelisiniz” diyor.

Topuklarında ve bileklerinde maksimum yastık etkisini sağlamak için kendi isteğiyle üst üste iki çift çorap giymesiyle tanınan Kevin Durant, süper yastıklı NBA NikeGrip Power Crew çoraplarının geliştirilmesi sürecinde ekibe tavsiyeler verdi. Durant, geliştirme ekibine “Çok iyi yastıklama istiyorum. Ama aynı zamanda sahayı da hissetmek istiyorum” dedi.

Sahayı hissetmek aynı şekilde LeBron James için de önemli. James tasarımcıları yastıklama kadar tutuşu da önceliklendirmeleri konusunda yönlendirirken, ayak ve bilek çevresinde optimum düzeyde kompresyon ve esnekliği sağlamalarını istedi. Ayakkabıların içinde ayağın kaymamasının önemli olduğunu söyleyen James, kesme ve sıçrama için tutuşa ihtiyacı olduğunu söyledi. James’in yönlendirmesiyle NBA NikeGrip Quick ve Power Crew çoraplarına NikeGrip yerleştirildi.

NBA NikeGrip Power ve Quick hakkında bilmeniz gereken beş gerçek

1-Bunlar NBA logolu ilk Nike çoraplar. Sezon boyunca tüm NBA oyuncuları her iki çorabında özel versiyonlarını giyecek ve her forma için bir Nike çorabı olacak.

2-Nike Basketbol ve Jordan sporcuları NBA NikeGrip Power ve Quick Crew çoraplarını 2016 Rio olimpiyatlarında bizzat deneyimlediler ve geliştirme aşamasında son derece önemli fikirler sundular. Nike aynı zamanda çorabın geliştirilmesiyle ilgili her konuda ve uzun kullanım testlerinde üniversite ve liseli basketbol oyuncuları ile de çalıştı.

3-NBA NikeGrip Power Crew çorabında optimum bölgesel kalınlığa ulaşabilmek adına Nike NXT o zamana kadar pazarda eşi görülmemiş daha geniş kadranlı ve iğneli bir makine geliştirdi. İğne delikleri daha kalın ipliklerin içinden geçebilmesi için daha geniş, böylece makine ayağın şeklini alacak şekilde dikilmiş daha büyük ilmekler yapabiliyor. Makine gereken yerlere yastık, file ve NikeGrip ekleyebiliyor. Sonuç olarak, NBA NikeGrip Power Crew çorapları Nike tarafından geliştirilmiş en yastıklı performans çorabı.

4-Nike’ın her iki NBA NikeGrip Crew çorabı da basketbol oyuncularının en çok ihtiyaç duydukları bölgelerde yastık kullanan; ayakların önü, topuk ve ayak bileği. Çorabın üzerindeki daha ince file sayesinde hava alıyor (filenin yerleştirildiği yer termal haritalama sonucunda belirlendi). Yanda bulunan NikeGrip ayağın dışını kavrıyor. NBA NikeGrip Quick Crew çorabının ayağın ön bölümüne denk gelen yerinde Nike Forefoot Lock (ayağı desteklemek ve çorabın ayak parmaklarına doğru toplanmasını engellemek için kemer şeklinde iki adet ince elastik bant) bulunuyor. Hem NBA NikeGrip Power ve Quick Crew çorapları, çorabı yerinde tutan ve kaymasını engelleyen bir topuk kilidi de içeriyor.

5-Tabii, Charlotte Hornets’ın kendi Jordan çorapları olacak (bir başka ilk).