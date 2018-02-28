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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol NBA'in yaşlanmayan yıldızı LeBron James!
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Basketbol
aa-spor
28.02.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

NBA'in yaşlanmayan yıldızı LeBron James!

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen 33 yaşındaki LeBron James, 15 yıllık kariyerinde ilk kez bir ayı "triple double" ortalamayla tamamladı.

Lige geldiği 2003-04 sezonundan beri 3 kez şampiyonluk yaşayan (2012, 2013, 2016), 4 kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan (2009, 2010, 2012, 2013) ve 14 kez all-star seçilen James, başarılarla dolu kariyerinde ilklere imza atmaya devam ediyor.

30 Aralık 2017'de 33 yaşına girmesine rağmen yavaşlamaya niyeti olmayan ABD'li basketbolcu, bu şubat ayındaki oyunuyla da yeni bir rekor kırdı. Bu süreçte, maç başına 27 sayı, 10,5 ribaunt ve 10,5 asistle oynayan James, kariyerinde ilk kez bir ayı "triple double" ortalamayla bitirdi.
James, 1968'in mart ayında 31 yaşındayken bunu başaran Wilt Chamberlain'i geride bırakarak NBA tarihinde bir ayı "triple double" ortalamayla tamamlayan
en yaşlı oyuncu oldu.

"Kral" lakaplı basketbolcu, Oscar Robertson (11 kez), Wilt Chamberlain (2) ve Russell Westbrook'tan (5) sonra en az 5 maçın oynandığı bir ayı "triple double" ortalamayla bitiren 4. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

James'in 2018'in şubat ayında çıktığı tüm karşılaşmalardaki istatistikleri şöyle:

27 Şubat - Brooklyn Nets (iç saha) 39 yüzde 52 12 11 31
25 Şubat - San Antonio Spurs (iç saha) 40 yüzde 56 13 9 33
23 Şubat - Memphis Grizzlies (deplasman) 37 yüzde 43,8 14 11 18
22 Şubat - Washington Wizards (iç saha) 37 yüzde 72,2 9 8 32
13 Şubat - Oklahoma City Thunder (deplasman) 40 yüzde 60,9 8 8 37
11 Şubat - Boston Celtics (deplasman) 28 yüzde 45 8 10 24
9 Şubat - Atlanta Hawks (deplasman) 41 yüzde 40 12 19 22
7 Şubat - Minnesota Timberwolves (iç saha) 48 yüzde 72,7 10 15 37
6 Şubat - Orlando Magic (deplasman) 33 yüzde 58,8 10 5 25
3 Şubat - Houston Rockets (iç saha) 31 yüzde 30 9 9 11
Ortalama 37,4 yüzde 54,6 10,5 10,5 27

SON 2 YILDIR BİR BAŞKA

İri cüssesinden beklenmeyen hızı, uzun boyuna rağmen sahip olduğu saha vizyonu ve top hakimiyetiyle benzersiz olan James'in, son 2 senedir oyununda yaptığı değişiklik göze çarptı.

Ribaunt ve asist sayılarında ciddi bir artış sağlayan James, ilk 13 sezonunda (987 maç) yaptığı 42 "triple double"a karşılık son 2 sezonda (134 maç) 25 defa üç istatistikte çift hanelere ulaştı. Yani ilk 13 yılda sezon başına 3,2 "triple double" yapan James, 2016-17 sezonunda 13, bu sezon ise bitime 22 maç kala 12 defa bunu başardı.

Brooklyn Nets karşısındaki 31 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik performansıyla kariyerinin 67. "triple double"ına imza atan James, normal sezon kariyerinde 30 bin sayı, 8 bin ribaunt ve 8 bin asist barajlarını geçen ilk isim olarak da tarihe geçti.
Sezon öncesi arkasında yer aldığı Larry Bird'i geçerek tüm zamanlar listesinde 6. sıraya yerleşen all-star forvet, gözünü, 78 "triple double"ı bulunan Wilt Chamberlain'e dikti.

Lig tarihinde en fazla "triple double" yapan basketbolcular şöyle sıralandı:

1. Oscar Robertson - 181

2. Magic Johnson - 138

3. Jason Kidd - 107

4. Russell Westbrook - 97 (Hala oynuyor)

5. Wilt Chamberlain - 78

6. LeBron James - 67 (Hala oynuyor)

7. Larry Bird - 59

8. Fat Lever - 43

9. James Harden - 34 (Hala oynuyor)

10. Bob Cousy - 33

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