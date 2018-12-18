NBA'in en nefret edilen takımları belli oldu! Zirvede...
Houston Rockets, NBA’in en sevilmeyen basketbolunu oynuyor. James Harden’ın koca sakalı bile tartışmalı bir tarz. Ama ligin en sevilmeyen takımı sıralamasında sonuncu sıradalar.
Golden State Warriors, NBA’in son dört yıldır tartışmasız şampiyonluk favorisi olmanın bedelini “duygusal” boyutuyla ödüyor.
San Francisco Chronicle‘ın haberine göre ZCodeSystem adlı bir kuruluşun Amerika çapında yaptığı anket NBA’in en sevilmeyen üç takımını ortaya çıkardı.
26 Amerikan eyaletinin nefret ettiği takım olan Warriors birinci sırada. Kendi eyaleti California’da dahi en çok nefret edilen takım olan Golden State, dört All-Star’lı bir yenilmez armada olarak pek sempati toplayamıyor.
19 eyaletin en çok nefret ettiği takım olan Lakers ikinci sırayı alırken üçüncü ekip dört eyalette en çok sevilmeyen takım olan Boston Celtics oldu.
Bir eyalette en çok sevilmeyen ekip olan Rockets listeye girdi ve son sırada kaldı. (Eurohoops)
Günün en popüler basketbol/iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle