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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"NBA’i ve Real Madrid’i değil, Fener’i seçtim"

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"NBA’i ve Real Madrid’i değil, Fener’i seçtim"

Nando de Colo, yılın basket transferinin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

“CSKA Moskova teklif yaptı ama heyecan vermedi. Real Madrid ve hemen ardından Fenerbahçe istedi. Milwaukee veya Charlotte da olabilirdi ancak ben Fenebahçe’yi seçtim. Çünkü basketbola inanılmaz bir ilgi var. Eşim bile Fenerbahçe ile ilgili binlerce mesaj aldı.”

AVRUPA basketbolunun bu yılki bir numaralı transferi olan Nando de Colo’nun Fenerbahçe’ye gelmesi dış basında yankı yaratmaya devam ederken, Fransız sporcu da sarı lacivertlileri neden tercih ettiğini anlattı. İşte De Colo’nun ağzından yılın transferi:

BAŞKA MACERA İSTEDİM

“CSKA Moskova ile sözleşme görüşmeleri yaptım ancak beni heyecanlandırmadı. CSKA Moskova’ya başka maceralar yaşamak istediğimi anlattım. Önce CSKA Moskova teklif yaptı, ardından Real Madrid’in bir teklifi oldu ve hemen sonra da Fenerbahçe Beko beni istedi. NBA’de Milwaukee veya Charlotte’da benim için bir opsiyondu ancak ben tercihimi Fenerbahçe Beko’dan yana kullandım.”

OBRADOVİC BİR EFSANE

“CSKA Moskova’da zaman zaman boş salonlara oynuyorduk, bu durum Fenerbahçe’de değişecek. İnanılmaz bir ilgi var ve eşim bile Fenerbahçe ile ilgili binlerce mesaj aldı. Salonun her zaman dolu olduğunu bilmek, taraftarların her zaman 6. adam olarak yanımızda olduğunu hissetmek çok ilginç olacak. Fenerbahçe Beko’nun bana olan ilgisinin ardından Obradovic hemen beni aradı. Obradovic bir efsane! Onunla çalışmak ilginç olacak.”

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