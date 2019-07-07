"NBA’i ve Real Madrid’i değil, Fener’i seçtim"

“CSKA Moskova teklif yaptı ama heyecan vermedi. Real Madrid ve hemen ardından Fenerbahçe istedi. Milwaukee veya Charlotte da olabilirdi ancak ben Fenebahçe’yi seçtim. Çünkü basketbola inanılmaz bir ilgi var. Eşim bile Fenerbahçe ile ilgili binlerce mesaj aldı.”

AVRUPA basketbolunun bu yılki bir numaralı transferi olan Nando de Colo’nun Fenerbahçe’ye gelmesi dış basında yankı yaratmaya devam ederken, Fransız sporcu da sarı lacivertlileri neden tercih ettiğini anlattı. İşte De Colo’nun ağzından yılın transferi:

BAŞKA MACERA İSTEDİM

“CSKA Moskova ile sözleşme görüşmeleri yaptım ancak beni heyecanlandırmadı. CSKA Moskova’ya başka maceralar yaşamak istediğimi anlattım. Önce CSKA Moskova teklif yaptı, ardından Real Madrid’in bir teklifi oldu ve hemen sonra da Fenerbahçe Beko beni istedi. NBA’de Milwaukee veya Charlotte’da benim için bir opsiyondu ancak ben tercihimi Fenerbahçe Beko’dan yana kullandım.”

OBRADOVİC BİR EFSANE

“CSKA Moskova’da zaman zaman boş salonlara oynuyorduk, bu durum Fenerbahçe’de değişecek. İnanılmaz bir ilgi var ve eşim bile Fenerbahçe ile ilgili binlerce mesaj aldı. Salonun her zaman dolu olduğunu bilmek, taraftarların her zaman 6. adam olarak yanımızda olduğunu hissetmek çok ilginç olacak. Fenerbahçe Beko’nun bana olan ilgisinin ardından Obradovic hemen beni aradı. Obradovic bir efsane! Onunla çalışmak ilginç olacak.”