NBA'i karıştıran liste! Allen Iverson...
Bleacher Report'un 'Tüm Zamanların en iyi 50 NBA Oyuncusu' listesi olay oldu.
Ünlü spor sitesinin yaptığı listeye bir çok kesimden itiraz gelirken, en büyük tepkilerden birini Hall of Fame üyesi ve NBA efsanesi Allen Iverson gösterdi.
Iverson, Instagram hesabında Kobe Bryant'ın listede 14. sırada yer almasına ve kendisinin listeye dahil edilmemesine anlam veremediğini söyledi.
Allen Iverson paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kobe Bryant'ın bu Bleacher Report tüm zamanlar listesinde ilk 10 içinde olmadığını ve benim hiç bulunmadığımı görünce hayal kırıklığına uğradım. Kriterler nedir? İstatistiklere, kültürel etkiye, kişisel bir tercihe mi dayanıyor? Basketbol ile ilgili olamaz çünkü. Nasıl oluyor da bir MVP, 11x kez All-Star olmuş, 2 kez All-Star maçı MVP'si olmuş, 7 kez All-NBA beşine seçilmiş, Yılın Çaylağı olmuş, 3 kez top çalma kralı ve 4 kez sayı kralı olmuş, 76 kez 40 sayı atmış, 11 kez 50 sayı atmış, kariyer rekorunu 60 sayıyla kırmış, kariyerinde 26.7 sayı ortalaması yakalamış, playoff tarihinin en yüksek ikinci sayı ortalamasına sahip olmuş biri bu listede olmaz???? Başka bir şey olmalı, çünkü anlamadım. Bana özgeçmişlerinde bu olan 49 NBA oyuncusu söyleyin? Haha."
Sosyal medyada da liste çok tartışılırken, Allen Iverson gibi bir efsanenin listede yer almamasına rağmen İspanyol oyuncu Pau Gasol'un 46. sıradan listeye dahil edilmesi eleştirildi.
Bleacher Report'un Tüm Zamanların en iyi 50 Oyuncusu listesi şöyle:
1. Michael Jordan
2. LeBron James
3. Kareem Abdul-Jabbar
4. Magic Johnson
5. Larry Bird
6. Shaquille O'Neal
7. Tim Duncan
8. Bill Russell
9. Wilt Chamberlain
10. Stephen Curry
11. Oscar Robertson
12. David Robinson
13. Hakeem Olajuwon
14. Kobe Bryant
15. Kevin Durant
16. Kevin Garnett
17. Dirk Nowitzki
18. Jerry West
19. Charles Barkley
20. Karl Malone
21. Dwyane Wade
22. Julius Erving
23. Moses Malone
24. Elgin Baylor
25. Scottie Pippen
26. John Havlicek
27. James Harden
28. Chris Paul
29. John Stockton
30. Bob Pettit
31. Dolph Schayes
32. Clyde Drexler
33. Jason Kidd
34. Kevin McHale
35. Steve Nash
36. Russell Westbrook
37. Manu Ginobili
38. Patrick Ewing
39. Bill Walton
40. Adrian Dantley
41. Paul Pierce
42. Kawhi Leonard
43. Reggie Miller
44. Ray Allen
45. George Gervin
46. Pau Gasol
47. Isiah Thomas
48. Walt Frazier
49. Elvin Hayes
50. Rick Barry
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle