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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
13.04.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

NBA'den Türkiye'de bir ilk!

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NBA'den Türkiye'de bir ilk!

National Basketball Association (NBA) ve Türkiye’nin önde gelen spor kampı operatörlerinden Beyaz Gölge, bugün Avrupa’daki ilk NBA Basketball School’un The Green Park Kartepe Spor Köyü’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Basketbol gelişim programı, 10-16 yaş aralığındaki kız ve erkek basketbolculara yönelik olarak, Haziran ayında 12 günlük bir kamptan oluşacak. Kayıtlar Turkey.nbabasketballschool.com adresinde açıldı. NBA Basketball School açılışları, Avrupa ve dünyada gelecek aylarda devam edecek.

NBA Avrupa ve Orta Doğu Basketbol Operasyonları Balkan Yardımcısı Neal Meyer, “Beyaz Gölge ile yaptığımız ortaklık ile NBA Basketball School konseptini ilk defa Avrupa’ya getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. “Bu program ile hedefimiz, çok kapsamlı bir basketbol müfredatı ile ve tecrübeli koçlar gözetiminde tüm kıtada kız ve erkek oyuncuların becerilerini geliştirmede yardımcı olmak. NBA Basketball School’u önümüzdeki aylarda diğer Avrupa ülkelerine getirmek için de heyecanlanıyoruz.”

Beyaz Gölge Başkanı Burçin Badem. “NBA ile böyle bir iş birliğine girmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi. “Türkiye’de, dünyanın her yerinde olduğu gibi son 20 yılda basketbolun popülaritesinin artması ile yeteneklerini daha üst seviyelere taşımak isteyen birçok genç sporcu var. Hedefimiz, her zaman bu gençlere en iyi hocalar ile en etkin ortamlarda birlikte çalışma imkânı sağlamak oldu. Aynı zamanda bu gençlerin sportmenlik ve takım oyunu gibi sporun temel değerlerini de özümsemelerini istiyoruz ve bunu gerçekleştirebilmek için NBA’den daha iyi bir ortak düşünemiyoruz.”

NBA Basketball School müfredatı, halen görev yapan ve emekli NBA koçları, oyuncular ve oyuncu gelişim uzmanları tarafından oluşturulan NBA Elit Basketbol Gelişim ekibi tarafından, oyuncular, aileleri, koçlar ve organizasyonların gelişim süreçlerini daha iyi kavrayabilmesi için hazırlandı. Geniş kapsamlı müfredat, 8-16 yaş aralığında oyunculara saha içi eğitimi, güç ve kondisyon çalışmaları ile basketbol eğitimi prensiplerini kapsıyor ve NBA’nin tüm dünyada Uluslararası Basketbol Operasyonları ile birlikte çalışacak tüm yerel koçlar için geliştirildi.

Bu girişim, NBA’in Avrupa’daki basketbol gelişim çalışmalarına çok önemli bir adım oluyor. Diğer girişimler ise yıllık 15.000 kız ve erkek oyuncuya 19 ülkede 33 lig ile ulaşan NBA’nin gençlik basketbol programı Jr.NBA Ligi ve NBA ve FIBA’nın birlikte geliştirdiği, 16 yıldır Avrupa’da düzenlenen ve katılımcılarından 50’den fazla basketbolcunun NBA’ye geldiği Basketball Without Borders (BWB) kampları.

NBA Basketball Schools, ilk defa Nisan 2017’de duyuruldu ve Amerika haricinde Hindistan ile Brezilya’da 6-18 yaş aralığında kız ve erkek oyunculara yönelik bir basketbol gelişim programı olarak sunuldu.

Türkiye’deki NBA taraftarları, NBA ile ilgili daha detaylı bilgilere resmi adresimiz olan NBA.com/Turkey, Türkiye’deki resmi sosyal medyaları olan Facebook (NBA Turkiye) and Twitter (@NBATurkiye) üzerinden erişebilir. NBA taraftarları, tümhaber, gelişme, skor, istatistik, fikstür, video ve daha fazlası için NBA uygulamasını indirebilir.

 

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