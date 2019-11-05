NBA’den John Collins’e 25 maç doping cezası
NBA’de yasaklı madde sebebiyle bir ceza da John Collins’e geldi.
Adrian Wojnarowski’nin haberine göre; NBA yönetimi, yasaklı madde kullanması sebebiyle Atlanta Hawks‘ın genç uzunu John Collins’e 25 maçlık ceza verdi.
Sezon başında Phoenix Suns‘ın yıldız pivotu DeAndre Ayton da yasaklı madde sebebiyle 25 maç ceza almıştı. İki ay içerisinde 2. kez bir oyuncunun böyle büyük ceza alması, NBA’in yasaklı maddeye karşı önceliğinin ne kadar değişmiş olduğunu göstermiş oldu.
22 yaşındaki Collins, bu sezon 5 maçta 17.0 sayı, 8.8 ribaund ve 2.0 blok ortalama tutturdu.
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