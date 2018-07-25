NBA'den Darüşşafaka'ya
Darüşşafaka Basketbol, NBA patentli Markell Brown'ı kadrosuna kattı.
Oklahoma State çıkışlı olan, 1-2 pozisyonlarında oynayan ve atletik özellikleriyle tanınan Brown (1992, 1.91) NBA'de 113 kez süre aldı.
2014-15 (Brooklyn Nets): 47 maç, 16.6 dk, 4.6 sayı, 2.3 ribaund, 0.8 asist
2015-16 (Brooklyn Nets): 62 maç, 15.8 dk, 5.9 sayı, 2.0 ribaund, 1.5 asist
2017-18 (Houston Rockets) 4 maç, 7.8 dk, 1.3 sayı, 1.3 ribaund, 0.5 asist
2016-17 sezonunda Khimki ile Avrupa deneyimi yaşayan Brown lisede 32 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 3 blok, NCAA'de geride kalan sezon Rio Grande Valley Vipers formasıyla 17.2 sayı, 5.3 ribaund, 2.9 asist, 1.0 blok ortalamaları yakalamıştı. (Basketfaul)
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