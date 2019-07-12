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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
12.07.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

NBA'de yılın takası! Russell Westbrook ve Chri Paul...

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NBA'de yılın takası! Russell Westbrook ve Chri Paul...

Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets'ın iki süperstarı Russell Westbrook ile Chris Paul takas oluyor.

Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, yeni sezonda Houston Rockets için mücadele edecek.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets takas konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Russell Westbrook, Chris Paul ve draft hakları karşılığında Houston Rockets'ın yolunu tutacak. Houston Rockets, 2024-2026 1. tur draft hakları ve 2021-2025 1. tur draft takas haklarını Oklahoma City Thunder'a devredecek.

Kariyeri boyunca Oklahoma City Thunder dışında hiçbir takımda forma giymeyen 30 yaşındaki Westbrook'un bu takasla birlikte James Harden'la da yolları yeniden kesişiyor. İki yıldız 2009-2012 yılları arasında Oklahoma City Thunder'da beraber oynamıştı.

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