NBA'de yılın takası! Russell Westbrook ve Chri Paul...
Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets'ın iki süperstarı Russell Westbrook ile Chris Paul takas oluyor.
Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, yeni sezonda Houston Rockets için mücadele edecek.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets takas konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre Russell Westbrook, Chris Paul ve draft hakları karşılığında Houston Rockets'ın yolunu tutacak. Houston Rockets, 2024-2026 1. tur draft hakları ve 2021-2025 1. tur draft takas haklarını Oklahoma City Thunder'a devredecek.
Kariyeri boyunca Oklahoma City Thunder dışında hiçbir takımda forma giymeyen 30 yaşındaki Westbrook'un bu takasla birlikte James Harden'la da yolları yeniden kesişiyor. İki yıldız 2009-2012 yılları arasında Oklahoma City Thunder'da beraber oynamıştı.
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