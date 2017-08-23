NBA'de yılın takası gerçekleşti!

"LeBron James'in gölgesi altında kalmak istemediğini" belirterek Cleveland Cavaliers'tan takasını isteyen Kyrie Irving'in istediği oldu. Cleveland yıldız oyun kurucuyu Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve Brooklyn Nets'ten gelecek 2018 ilk tur draft hakkı karşılığında takas etti.

25 yaşındaki Irving, arzu ettiği üzere 1 numaralı opsiyon olabileceği güçlü bir takıma geçiş yaparken Cleveland da onun karşılığında yıldız bir skorer oyun kurucu, savunmada ve 3 sayılık atışlarda etkili bir 3 numara, yedek pivot ve önemli bir draft hakkı kazanmış oldu.

28 yaşındaki Isaiah Thomas'ın kontratı sezon sonunda sona eriyor. Maaş kapı hayli yüklü olan Cavs'in maksimum kontrat isteyecek olan yıldız oyuncuyla sözleşme yenileyip yenileyemeyeceği merak konusu. Kalça sakatlığı bulunan Thomas'ın sezon öncesi kampına yetişip yetişmeyeceği de bilinmiyor.

Geçtiğimiz yıl Doğu Konferansı'nın finalinde boy gösteren Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics, 17 Ekim'deki sezon açılış maçında karşılaşacak. Cavs, Celtics'i Doğu finalinde 4-1'le geçmiş, Thomas sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynayamamıştı.

Takas sonrası LeBron James, 3 yılda kendisiyle 3 final ve 1 şampiyonluk yaşayan Kyrie Irving için Twitter'da övgü dolu sözler sarf etti ve olası bir taraftar tepkisinin önüne geçmeye çalıştığı görüldü. James, Irving'le 3 yıl boyunca yaşadıkları başarılarla dolu serüvene dikkat çekerken yıldız oyun kurucunun özel bir yetenek olduğunu belirtti. (evrensel)