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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
07.04.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

NBA'de Türk gecesi

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NBA'de Türk gecesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncuların karşılaştığı mücadelede Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 132-130 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 132-130 yenerek üst üste 13. olmak üzere 49. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Ersan İlyasova, 29 dakika süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamlayarak galibiyete katkı sağladı. Ben Simmons'ın 27 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı 76ers'ta, JJ Redick 28 sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz ise mücadelede forma giymedi.

Cavaliers'ta son saniyede kazanılan 3 serbest atıştan birini sayıya çevirerek maçı uzatmaya götürme şansını kullanamayan LeBron James'in 44 sayı, 11 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansı, sezonun 31. mağlubiyetini engelleyemedi. Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Jeff Green 33, Kevin Love 17 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 33 dakika sahada kaldığı mücadelede 7 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

Bu arada LeBron James ve Ben Simmons, yaptıkları "triple-double" ile NBA tarihine geçti. NBA tarihinde üçüncü kez bir maçta iki farklı takımın oyuncuları 40 ve 25 üstü sayı atarak "triple-double" yaptı. Bunu daha önce 1961'de Jerry West ve Bob Pettit ile 2003'te Tracy McGrady ve Jason Kidd aynı maçta başarmıştı.

Kariyerinde 31 bin 2 sayıya ulaşan LeBron James, tarihte 31 bin sayı barajını geçen 7. oyuncu oldu. Ayrıca bu rakama 33 yaş 97 günlükken ulaşan James, bunu başaran en genç isim olarak kayıtlara geçti.

Arka arkaya 13. maçını kazanan Philadelphia 76ers ise 1984-1985 sezonundan sonra ilk kez bu kadar uzun bir galibiyet serisine imza attı.
Öte yandan milli basketbolcular Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, karşılaşma öncesi saha ortasında Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Bogdanovic'ten maç kazandıran basket

Sacramento Kings, eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in son saniyelerde attığı sayıyla Memphis Grizzlies deplasmanından 94-93 galip ayrıldı.

Play-off'a kalma şansını önceki maçlarda kaybeden iki takımın karşılaştığı mücadelede Willie Cauley-Stein 18, Buddy Hield 14, Justin Jackson ve De'Aaron Fox 13'er sayıyla Kings'in galibiyetine katkıda bulundu. Sezonun 26. maçını kazanan konuk ekipte galibiyeti getiren basketi son saniyede atan Sırp oyuncu Bogdanovic, 8 sayı 4 asist, 1 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

Sezonun 58. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'ta MarShon Brooks 23, Dillon Brooks 16 ve Ivan Rabb 12 sayı attı.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 113-106 (Uzatmada)
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 100-137
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 132-130
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 97-103
Boston Celtics-Chicago Bulls: 111-104
New York Knicks-Miami Heat: 122-98
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 92-73
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 93-94
Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 103-122
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 96-113

 

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