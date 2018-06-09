NBA'de şampiyon Golden State Warriors!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
09.06.2018 - 06:38, Son Güncelleme:

NBA'de şampiyon Golden State Warriors!

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NBA'de şampiyon Golden State Warriors!

NBA Finalleri'nde Golden State Warriors, serinin dördüncü maçında Cleveland Cavaliers'ı 108-85 yenerek şampiyon oldu.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı ezici bir üstünlükle yenerek şampiyonluğa ulaştı. Son dört sezonda üç kez ipi göğüsleyen Steve Kerr'ün ekibi, Cavaliers'a bir kez daha geçit vermedi. Seride 4-0'lık üstünlüğe ulaşarak şampiyonluğu elde eden Warriors, LeBron James ve arkadaşlarını hüsrana uğrattı.

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MVP DURANT

Final serisinin üçüncü maçında unutulmaz bir performans sergileyerek takımını sırtlayan Kevin Durant, üst üste ikinci kez finallerde MVP seçildi. 20 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle triple-double yapan yıldız basketbolcu, tarihi bir başarı daha elde etti. Stephen Curry ise 37 sayısıyla maçın yıldızı oldu.

LEBRON JAMES'İN SON SENESİ Mİ?

Cleveland'da kaybedilen şampiyonluktan çok LeBron James'in geleceği tartışma konusu. Sezon sonu sözleşmesini yenilemeyeceği iddia edilen James, maçın bitimine 4 dakika kala yerini Cedi Osman'a bıraktı. Oyundan çıkarken arkadaşlarını ve rakibi tebrik eden NBA süperstarı, 1 ay içinde kararını verecek.

NBAde şampiyon Golden State Warriors

BenchMinFG3ptFTOffDefRebAstTOStlBlkPF+/-Pts
Rodney Hood26:314-141-31-135822212-110

Jeff Green

23:402-81-30-000010011-95

Larry Nance

23:113-70-01-262840114+07
Kyle Korver20:420-60-52-301111002-12

Jose Calderon

4:030-10-10-001110100+20

Cedi Osman

4:031-30-00-000000000+22
Ante Zizic

 

1:402-20-00-010100000+44

Jordan Clarkson

------ -------

K.Perkins

Kadro dışı - Koç kararı
O.WhiteKardo dışı - Koç kararı
Toplam 30-878-2717-2517274421115522 85
Yüzdeler 34.5%29.6%68.0%Takım ribaundu: 12


NBAde şampiyon Golden State Warriors

StartersMinFG3ptFTOffDefRebAstTOStlBlkPF+/-Pts

 

D.Green		38:364-81-50-012391135+159

K.Durant

F		37:377-170-36-611112102133+3020
J.McGee16:283-40-00-012300011+216
S.Curry38:4412-277-156-624642334+1837

K.Thompson

28:294-102-50-006602003+1910
BenchMinFG3ptFTOffDefRebAstTOStlBlkPF+/-Pts
A.Igoudala22:404-83-60-011200223+1111
J.Bell18:242-30-00-022410010+44
S.Livingston14:030-10-02-204400002+22
N.Young8:581-41-40-001100001+73
D.West7:361-10-00-000010002-62
K.Looney2:471-20-00-010100000-22
P.McCaw2:470-00-00-010100000-20
Z.Pachulia2:470-10-02-201101000-22
Q.CookKadro dışı-Koç kararı
D.JonesKadro dışı-Koç kararı
Toplam 39-8614-3816-1610344425871324 108
Yüzde 45.3%36.8%100.0%Takım ribaundu: 12

 

 

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