NBA'de şampiyon Golden State Warriors!
NBA Finalleri'nde Golden State Warriors, serinin dördüncü maçında Cleveland Cavaliers'ı 108-85 yenerek şampiyon oldu.
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı ezici bir üstünlükle yenerek şampiyonluğa ulaştı. Son dört sezonda üç kez ipi göğüsleyen Steve Kerr'ün ekibi, Cavaliers'a bir kez daha geçit vermedi. Seride 4-0'lık üstünlüğe ulaşarak şampiyonluğu elde eden Warriors, LeBron James ve arkadaşlarını hüsrana uğrattı.
MVP DURANT
Final serisinin üçüncü maçında unutulmaz bir performans sergileyerek takımını sırtlayan Kevin Durant, üst üste ikinci kez finallerde MVP seçildi. 20 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle triple-double yapan yıldız basketbolcu, tarihi bir başarı daha elde etti. Stephen Curry ise 37 sayısıyla maçın yıldızı oldu.
LEBRON JAMES'İN SON SENESİ Mİ?
Cleveland'da kaybedilen şampiyonluktan çok LeBron James'in geleceği tartışma konusu. Sezon sonu sözleşmesini yenilemeyeceği iddia edilen James, maçın bitimine 4 dakika kala yerini Cedi Osman'a bıraktı. Oyundan çıkarken arkadaşlarını ve rakibi tebrik eden NBA süperstarı, 1 ay içinde kararını verecek.
|Bench
|Min
|FG
|3pt
|FT
|Off
|Def
|Reb
|Ast
|TO
|Stl
|Blk
|PF
|+/-
|Pts
|Rodney Hood
|26:31
|4-14
|1-3
|1-1
|3
|5
|8
|2
|2
|2
|1
|2
|-1
|10
Jeff Green
|23:40
|2-8
|1-3
|0-0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|-9
|5
Larry Nance
|23:11
|3-7
|0-0
|1-2
|6
|2
|8
|4
|0
|1
|1
|4
|+0
|7
|Kyle Korver
|20:42
|0-6
|0-5
|2-3
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|-1
|2
Jose Calderon
|4:03
|0-1
|0-1
|0-0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|+2
|0
Cedi Osman
|4:03
|1-3
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+2
|2
|Ante Zizic
|1:40
|2-2
|0-0
|0-0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|+4
|4
Jordan Clarkson
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
K.Perkins
|Kadro dışı - Koç kararı
|O.White
|Kardo dışı - Koç kararı
|Toplam
|30-87
|8-27
|17-25
|17
|27
|44
|21
|11
|5
|5
|22
|85
|Yüzdeler
|34.5%
|29.6%
|68.0%
|Takım ribaundu: 12
|Starters
|Min
|FG
|3pt
|FT
|Off
|Def
|Reb
|Ast
|TO
|Stl
|Blk
|PF
|+/-
|Pts
D.Green
|38:36
|4-8
|1-5
|0-0
|1
|2
|3
|9
|1
|1
|3
|5
|+15
|9
K.DurantF
|37:37
|7-17
|0-3
|6-6
|1
|11
|12
|10
|2
|1
|3
|3
|+30
|20
|J.McGee
|16:28
|3-4
|0-0
|0-0
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|+21
|6
|S.Curry
|38:44
|12-27
|7-15
|6-6
|2
|4
|6
|4
|2
|3
|3
|4
|+18
|37
K.Thompson
|28:29
|4-10
|2-5
|0-0
|0
|6
|6
|0
|2
|0
|0
|3
|+19
|10
|Bench
|Min
|FG
|3pt
|FT
|Off
|Def
|Reb
|Ast
|TO
|Stl
|Blk
|PF
|+/-
|Pts
|A.Igoudala
|22:40
|4-8
|3-6
|0-0
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|2
|3
|+11
|11
|J.Bell
|18:24
|2-3
|0-0
|0-0
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|0
|+4
|4
|S.Livingston
|14:03
|0-1
|0-0
|2-2
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|+2
|2
|N.Young
|8:58
|1-4
|1-4
|0-0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|+7
|3
|D.West
|7:36
|1-1
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|-6
|2
|K.Looney
|2:47
|1-2
|0-0
|0-0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|2
|P.McCaw
|2:47
|0-0
|0-0
|0-0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|Z.Pachulia
|2:47
|0-1
|0-0
|2-2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|2
|Q.Cook
|Kadro dışı-Koç kararı
|D.Jones
|Kadro dışı-Koç kararı
|Toplam
|39-86
|14-38
|16-16
|10
|34
|44
|25
|8
|7
|13
|24
|108
|Yüzde
|45.3%
|36.8%
|100.0%
|Takım ribaundu: 12
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