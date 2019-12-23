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Basketbol
AA
23.12.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

NBA'de Raptors'tan tarihi geri dönüş

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NBA'de Raptors'tan tarihi geri dönüş

Toronto Raptors, Dallas Mavericks'in son 15 dakikaya 30 sayı önde girdiği mücadeleyi 110-107 kazanarak kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Son Şampiyon Raptors, bitime 15 dakika kala 30, 4. çeyreğe ise 23 sayı geride girdiği Mavericks karşılaşmasından 110-107 galip ayrıldı.

Kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atan Raptors'ta Kyle Lowry, 20'si son periyotta olmak üzere 32 sayı atmasının yanı sıra 10 asist ve 8 ribaunt üretti.
Ev sahibi Raptors'ta Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt, Rondae Hollis-Jefferson da 18 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.

Mavericks'te Jalen Brunson'ın 21 sayı, 9 asist, Kristaps Porzingis'in 19 sayı, 12 ribaunt, 3 blok ve Dwight Powell'ın 17 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Bucks doludizgin

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 117-89 yenerek 31. maçında 27. galibiyetini aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 19 ribaunt, 9 asist, George Hill 17 sayı, 9 ribaunt ve Brook Lopez 17 sayı, 8 ribauntla oynadı. Ersan İlyasova ise 3 sayı, 4 ribaunt üretti.

Pacers cephesinde Domantas Sabonis 19 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, Malcolm Brogdon da 10 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 110-107
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-93
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 117-89
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 118-112
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 104-128

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