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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
12.04.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

NBA'de play-off'lara son bilet sahibini buldu!

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NBA'de play-off'lara son bilet sahibini buldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmalarda Denver Nuggets'ı 112-106 yenen Minnesota Timberwolves, play-off'lara kalan son takım oldu.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda oynanan ve kazanan takımın play-off bileti alacağı mücadelede Denver Nuggets'ı ağırlayan Minnesota Timberwolves, rakibini 112-106 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 2004 yılından bu yana ilk kez play-off'lara kalma başarısını gösterdi.

Timberwolves'ta 31 sayı üreten Jimmy Butler takımının en skorer ismi olurken, Karl-Anthony Towns 26 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Konuk takımda Nikola Jokic'in 35, Will Barton'un da 24 sayılık performansları mağlubiyetin önüne geçemedi.

LEBRON JAMES HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks'e 110-98 yenilerek normal sezonu mağlubiyetle kapadı.
Karşılaşmada 10 dakika süre alan LeBron James, 10 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle oynarken, kariyerinde ilk kez normal sezonun tüm maçlarında forma giydi.

Maça ilk beşte başlayan ve 39 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 18 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle kariyer rekoru kırdı.
Luke Kornet'in 23 sayıyla en skorer isim olduğu konuk ekipte, Damyean Dotson 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

76ERS, REKORUNU GELİŞTİRDİ

Sahasında Milwaukee Bucks'ı 130-95 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 16 maça çıkardı ve kulüp tarihinin bir sezondaki en uzun galibiyet serisini geliştirdi.

Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 3 sayı, 3 ribauntla oynadığı mücadelede, Milwaukee Bucks'ı 130-95 mağlup etti. Diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz da maçta 7 dakika süre aldı.

Ev sahibi takımda Markelle Fultz, 13 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Justin Anderson 25 sayıyla en skorer isim oldu.
Jabari Parker'ın 25 sayı ürettiği Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 10 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

WESTBROOK'TAN "TRİPLE-DOUBLE" REKORU

Batı Konferansı'nda oynanan maçta Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'ı 137-123 mağlup etti. Thunder forması giyen Russell Westbrook, üst üste ikinci sezonu "triple-double" ortalamasıyla (25,6 sayı, 10,1 asist, 10 ribaunt) tamamladı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Grizzlies karşısında 37 dakika süre alan 29 yaşındaki Westbrook 6 sayı, 20 ribaunt, 19 asistle galibiyete katkıda bulundu. Takım arkadaşı Paul George ise 40 sayı üretti.

Konuk ekipte Ivan Rabb 12 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaparken, Dillon Brooks rakip potaya 36 sayı gönderdi.
Öte yandan bu sezon 3 bin 437 kez üç sayı, 3 bin 418 defa iki sayı denemesinde bulunan Houston Rockets, NBA'de bir sezon içinde iki sayıdan fazla üç sayı atışı yapan ilk takım olarak tarihe geçti.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 110-97
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 87-119
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 98-110
Miami Heat-Toronto Raptors: 116-109
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 112-106
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 122-98
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 137-123
Orlando Magic-Washington Wizards: 101-92
Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 130-95
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 100-115
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 102-93
Sacramento Kings-Houston Rockets: 96-83

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