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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
25.06.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

NBA'de normal sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo seçildi!

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NBA'de normal sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo seçildi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2018-2019 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo oldu.

Kaliforniya eyaletinin Santa Monica kentinde düzenlenen ödül töreninde geride kalan 2018-2019 normal sezonunun en iyileri belirlendi.

Normal sezonu maç başına 27,7 sayı, 12,5 ribaunt, 5,9 asist ortalamalarıyla tamamlayan 24 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan basketbolcu Antetokounmpo, Houston Rockets'tan James Harden ve Oklahoma City Thunder'dan Paul George'u geride bırakarak MVP ödülünü kazandı.

Sergilediği performansla lige damga vuran isimlerden Antetokounmpo'nun önderliğindeki Bucks, normal sezonu 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı. Bucks, NBA Doğu Konferansı final serisini ise Toronto Raptors'a 4-2 kaybetti.

NBA'de 2018-2019 normal sezonunun ödül kazanan isimleri şöyle:

MVP: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Yılın Çaylağı: Luka Doncic (Dallas Mavericks)
Yılın Başantrenörü: Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks)
Yılın Altıncı Adamı: Lou Williams (Los Angeles Clippers)
Yılın Savunma Oyuncusu: Rudy Gobert (Utah Jazz)
En Fazla Gelişme Gösteren Oyuncu: Pascal Siakam (Toronto Raptors)
NBA Cares Toplumsal Dayanışma Ödülü: Bradley Beal (Washington Wizards)
Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı: Mike Conley (Memphis Grizzlies)
Sportmenlik Ödülü: Mike Conley (Memphis Grizzlies)
Ömür Boyu Başarı Ödülü: Larry Bird, Magic Johnson
Sager Strong Ödülü: Robin Roberts
Hareketlilik Ödülü: Marcus Smart (Boston Celtics)
Yılın Yöneticisi: Jon Horst (Milwaukee Bucks) 

NBAde normal sezonun MVPsi Giannis Antetokounmpo seçildi

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