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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

NBA'de Luka Doncic tarih yazdı! LeBron James'ten sonra...

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NBA'de Luka Doncic tarih yazdı! LeBron James'ten sonra...

Doncic, 117-110 kazandıkları maçta 42 sayı, 11 ribaunt, 12 asistlik performans sergileyerek LeBron James'ten sonra NBA tarihinde 40 sayılık "triple-double" yapan en genç ikinci oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double" yaptığı maçta San Antonio Spurs'ü 117-110 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 42 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle "triple-double"lık performans sergilediği maçta konuk ettiği Spurs'ü 117-110 yendi ve 8. galibiyetine ulaştı.

Doncic, LeBron James'ten sonra NBA tarihinde 40 sayılık "triple-double" yapan en genç ikinci oyuncu oldu. Söz konusu istatistiğe 20 yaş 263 günlükken ulaşan Sloven basketbolcunun önünde, 2005'te 20 yaş 100 günlükken Cleveland Cavaliers formasıyla 40 sayı, 10 ribaunt, 10 asist üreten LeBron James yer aldı.
Karşılaşmada Dorian Finney-Smith 22, Kristaps Porzingis 18 sayıyla Mavericks'e katkı sağladı.

Sezonun 9. yenilgisini yaşayan Spurs'te DeMar DeRozan 36, LaMarcus Aldridge 16 sayı attı.

Öte yandan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda New York Knicks'e 123-105 yenildiği maçta 5 sayı, 8 ribaunt, 2 asistle oynadı.

Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova ise deplasmanda Chicago Bulls'u 115-101 mağlup ettikleri karşılaşmayı 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

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