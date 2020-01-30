NBA'den Kobe Bryant için yeni karar! 'Logo değişmeyecek'

Spor Arena Dış Haberler | NBA, helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Kobe Bryant hakkında yeni bir karar aldı.

Birçok basketbol taraftarı, NBA'in logosunu Kobe Bryant'ın silüeti ile değiştirilmesini talep etti. Ancak NBA'den bu konu hakkında farklı bir karar çıktı.

Yahoo Sports'un haberine göre; NBA, Kobe Bryant'ı onurlandırmak için logoyu değiştirme fikrina sıcak bakmıyor.

Haberde; NBA'in büyümesinde birçok insanın etkili olduğunu ve genelleyici bir logonun kullanılmasının daha iyi olacağı vurgulandı.

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