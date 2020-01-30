MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'den Kobe Bryant için yeni karar! 'Logo değişmeyecek'
GeriBasketbol NBA'den Kobe Bryant için yeni karar! 'Logo değişmeyecek'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 18:07,Son Güncelleme:/

NBA'den Kobe Bryant için yeni karar! 'Logo değişmeyecek'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'den Kobe Bryant için yeni karar! 'Logo değişmeyecek'

NBA'in, hayatını kaybeden Kobe Bryant için logoyu değiştirme fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haberler | NBA, helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Kobe Bryant hakkında yeni bir karar aldı.

Birçok basketbol taraftarı, NBA'in logosunu Kobe Bryant'ın silüeti ile değiştirilmesini talep etti. Ancak NBA'den bu konu hakkında farklı bir karar çıktı.

Yahoo Sports'un haberine göre; NBA, Kobe Bryant'ı onurlandırmak için logoyu değiştirme fikrina sıcak bakmıyor.

Haberde; NBA'in büyümesinde birçok insanın etkili olduğunu ve genelleyici bir logonun kullanılmasının daha iyi olacağı vurgulandı.

NBAden Kobe Bryant için yeni karar Logo değişmeyecek

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


NBAden Kobe Bryant için yeni karar Logo değişmeyecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle