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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
12.04.2018 - 17:53, Son Güncelleme:

NBA'de iki ayrılık

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NBA'de iki ayrılık

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks ve Orlando Magic, başantrenörleri ile yollarını ayırdı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, başantrenör Jeff Hornacek ile yollarını ayırdı.

Knicks Başkanı Steve Mills, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Hornacek'in iki sezondur yorulmaksızın hizmet verdiğini belirterek, 54 yaşındaki basketbol adamına kariyerinde başarı diledi.
Knicks'in 28. başantrenörü olarak 2016 yılında göreve başlayan Hornacek, çıktığı maçlarda 60 galibiyet ve 104 mağlubiyet aldı.

Oyunculuğu döneminde 1992 yılında All-Star kadrosunda yer alan Hornacek'in 14 numaralı forması Utah Jazz tarafından emekli edilmişti.
Doğu Konferansı'nda normal sezonu 29 galibiyetle tamamlayan Knicks, 11. sırada yer alarak play-off'lara kalamamıştı.

VOGEL DE AYRILDI

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'te başantrenör Frank Vogel'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezondur takımın başında bulunan 44 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Vogel ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Başantrenörlük kariyerine 2011'de Indiana Pacers'ta başlayan ve takımını iki kez konferans finaline çıkaran Vogel, 2016'da başına geçtiği Magic'i iki sezonda da play-off'a taşıyamadı.

Orlando Magic, bu sezon 25 galibiyet 57 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 14. sırada tamamladı.

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