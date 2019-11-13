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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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13.11.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz!

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NBA'de gecenin sonuçları | Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 98-97 yendi.

Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.

Philadelphia 76ers'te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double double" yaptı. Kevin Love 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 111-85
Miami Heat-Detroit Pistons: 117-108
Chicago Bulls-New York Knicks: 120-102
Utah Jazz-Brooklyn Nets: 119-114
Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 121-125
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 115-123
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 107-99 

NBAde gecenin sonuçları | Türk Derbisinde kazanan Furkan Korkmaz

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