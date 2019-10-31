NBA'de gecenin sonuçları | Stephen Curry'nin eli kırıldı
NBA'de Golden State Warriors, Phoenix Suns ile karşılaştı. Mücadeleyi Suns takımı 121-110 kazanırken, yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin sakatlanması Warriors cephesinde moralleri bozdu.
Curry, potaya doğru penetre ederken iki rakibinin arasında kalarak ters düştü. Yıldız guardın sol elinde kırk olduğu belirtildi. Curry'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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