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Basketbol
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Haber Giriş: 27.01.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

NBA'de gecenin sonuçları | Portland, Lillard'ın 50 sayısıyla kazandı!

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NBA'de gecenin sonuçları | Portland, Lillard'ın 50 sayısıyla kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı kaydettiği maçta Indiana Pacers'ı 139-129 yendi.

Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsılan NBA'de 8 karşılaşma oynandı.

Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Indiana Pacers mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 50 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk etkili oyunuyla 139-129 kazandı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Hasan Whiteside da 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers cephesinde 27 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Domantas Sabonis ve 28 sayı üreten Jeremy Lamb'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar

Denver Nuggets-Houston Rockets: 117-110
San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 106-110
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 152-133
New York Knicks-Brooklyn Nets: 110-97
Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 97-112
New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 123-108
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 114-109
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 139-129

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NBAde gecenin sonuçları | Portland, Lillardın 50 sayısıyla kazandı

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