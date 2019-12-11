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GeriBasketbol NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia 76ers sahasında yine kaybetmedi!
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Basketbol
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11.12.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia 76ers sahasında yine kaybetmedi!

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NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia 76ers sahasında yine kaybetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Philadelphia 76ers, sahasında Denver Nuggets'ı 97-92 yendi.

Bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'ı 97-92 mağlup etti ve toplamda 18. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte 16 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 6 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadığı mücadelede, Joel Embiid 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Tobias Harris, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'da ise Will Barton 26 sayı, Nikola Jokic 15 sayı, 11 asitlik performans sergiledi.

Dün gece alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets - Washington Wizards: 114-107
Philadelphia 76ers - Denver Nuggets: 97-92
Miami Heat - Atlanta Hawks: 135-121
Portland Trail Blazers - New York Knicks: 115-87 

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